الهلال السوداني يشارك في الدوري التنزاني

المصدر: نيروبي - أ ف ب

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وافقت تنزانيا على مشاركة نادي الهلال بطل السودان في دوريها الكروي اعتباراً من الموسم المقبل كما أعلن مسؤول الاتحاد التنزاني، أمس، وتوقفت الأحداث الرياضية في السودان نظراً للأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة التي تعيشها البلاد، بعد مرور قرابة عام على النزاع.

وقال المتحدث باسم الاتحاد التنزاني لكرة القدم كليفورد ماريو نديمبو: «تلقينا طلباً من الهلال للعب في الدوري التنزاني الممتاز وقد تمت الموافقة على هذا الطلب»، وتابع «نعمل الآن على بعض الإجراءات قبل بداية الموسم الجديد» الذي ينطلق في أغسطس المقبل». ولن تُحتسب نتائج الهلال في الدوري وبالتالي لا يمكن له أن يتوج بطلاً بل إن كل مبارياته ستحسب على أنها ودية.

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