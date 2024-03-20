«ليلة القدر» تدفع أهلي جدة للتقدم بطلب لرابطة الدوري السعودي

المصدر: البيان

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ينتظر أهلي جدة رد رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلبه بشأن نقل مباراته ضد الوحدة في المسابقة المحلية.

ويحل أهلي جدة ضيفًا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة يوم 5 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن إدارة شركة الأهلي أرسلت خطابًا إلى الوحدة لطلب نقل المباراة إلى جدة بدلاً من لعبها في مكة، كونها تأتي يوم 26 رمضان، الموافق لليلة القدر، وتشهد مكة زحامًا شديدًا في تلك الليلة المباركة.

وأضافت الصحيفة أن الوحدة لا يمانع نقل المباراة إلى جدة، على أن يحصل على دخل اللقاء كاملاً باعتباره الفريق المضيف، فيما وافق الأهلي على هذا الشرط.

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