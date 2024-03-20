نجم الهلال السعودي: أسعار اللحوم في المملكة تدفعني لقبول هدية الجماهير

المصدر: البيان

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أكد البرازيلي ميشيل ديلجادو نجم الهلال السعودي، أن جماهير الفريق الملقب بالزعيم دائمًا ما تدفع له الفواتير رفقة زوجته بمختلف المطاعم.

وكان ميشيل انضم لصفوف الهلال في يناير 2022 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد نجوم الفريق.

وقال ميشيل في تصريحات عبر قناة "CNN" البرازيلية: "هناك بعض الأشخاص من الجماهير الذين يريدون دفع الحساب لي خلال تواجدي بمختلف المطاعم".

وأضاف: "أوافق دائمًا على ذلك، لأن أسعار اللحوم في المملكة العربية السعودية باهظة الثمن، فلا يوجد لدي أي مشكلة في ذلك".

وتابع: "ذات مرة ذهبت لشراء قلادة لزوجتي، وكان سعرها مرتفعًا للغاية، ولكن كان هناك شخص يقف بخلفي طلب دفع ثمنها ووافقت على الفور".

وأكمل حديثه: "نفس الشخص قابلني في أحد المطاعم وطلب دفع فاتورة الحساب، ووافقت أيضًا على ذلك".

واختتم، قائلاً: "هناك أحد الأشخاص قرر منحي أحد الخيول الجميلة، لكنني قلت له كيف أخذ ذلك الحصان إلى البرازيل يا رجل!"

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