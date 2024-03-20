بشأن عودته.. رسالة تفاؤلية من نيمار لجماهيره بالصور

المصدر: البيان

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نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، صورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ظهر خلالها وهو يؤدي التمارين الرياضية بحماس.

وغادر نيمار إلى البرازيل لاستكمال برنامجه التأهيلي، تحت إشراف ومتابعة الجهازين الطبي لفريقه، ومنتخب البرازيل.



ومن المتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل.

وكان نيمار انضم لصفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.

وخاض نيمار 5 مباريات فقط بقميص الهلال، سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل، أكتوبر الماضي.

وقال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل من قبل، إن نيمار يتعافى بشكل جيد بعد إصابته في الركبة، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين، مشيرًا إلى أن اللاعب يتطور بشكل جيد للغاية من تمزق الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، رغم أن كل شيء يشير إلى أنه لن يكون متاحا للمشاركة مع السامبا في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الولايات المتحدة بين شهري يونيو ويوليو المقبلين.

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