افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر.. 30 ألف مشجع لمواجهة الفراعنة ونيوزيلندا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الحصول على الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية لحضور 30 ألف مشجع في مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا بعد غدٍ الجمعة، في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر الودية التي تستضيفها القاهرة.

وقال بيان إعلامي صادر عن الاتحاد المصري إن المباراة ستقام على إستاد "مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 30 ألف مشجع، وأشار إلى أن الاجتماع التنسيقي للمباراة شهد التأكيد على حضور 30 ألف مشجع.

وتقام مواجهة كرواتيا ضد تونس في نصف النهائي الآخر لبطولة كأس عاصمة مصر يوم السبت المقبل على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات لقناة (أون تايم سبورتس) إنه يدعو الجماهير لحضور مباريات كأس عاصمة مصر ودعم الفراعنة في مباراة نيوزيلندا.

وأكد أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المشجعين للملعب مجانًا من المناطق الحيوية بالقاهرة وطريق السويس موضحًا أن هذه البطولة الرباعية مهمة للغاية في بداية إعداد منتخب مصر لتصفيات كأس العالم.

وأشار إلى أن وزارة الرياضة لا تتأخر على دعم منتخب مصر خاصة أن حسام حسن المدير الفني الجديد للفراعنة لديه هدف مهم وهو تحقيق الفوز بمباراتي شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم.

وأكد هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي "فيفا"، في تصريحات تليفزيونية أن إدراج البطولة ضمن سلاسل فيفا أمر مهم لأن مصر دولة مهمة.

وأشار رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، إلى أن افتتاح إستاد مصر سيكون إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية المصرية.

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