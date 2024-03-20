تجميد النشاط الرياضي يدفع الهلال السوداني للمشاركة في الدوري التنزاني

المصدر: البيان

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أعلن نادي الهلال السوداني، تلقيه موافقة مبدئية على مشاركته في الدوري التنزاني، بداية من الموسم المقبل، في ظل توقف منافسات كرة القدم في السودان، بسبب عدم استقرار الأوضاع هناك.

وينتظر مسؤولو الهلال السوداني الانتقال من الموافقة المبدئية إلى تفعيل القرار، الذي سيمثل سابقة في كرة القدم الإفريقية ليست لها موقف مشابه.

بيان نادي الهلال السوداني

كشف الهلال السوداني عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن النادي تلقى موافقة من الاتحاد التنزاني لكرة القدم على مشاركة الفريق في الدوري التنزاني، ردًا على الخطاب الذي أرسله نادي الهلال إلى الاتحاد التنزاني يطلب خلاله المشاركة في الدوري.

يأتي ذلك بعدما أرسل الهلال السوداني عدة خطابات للعديد من الاتحادات الإفريقية، يطلب خلالها اللعب في الدوريات المحلية الخاصة بها في ظل توقف الدوري السوداني.

وتسعى عدة أندية سودانية للعب في دوريات بلدان أخرى مجاورة بسبب توقف الدوري هناك.

ولا تعتبر موافقة تنزانيا لنادي الهلال غير مسبوقة في عالم كرة القدم، فهناك العديد من الاتحادات التي سمحت لأندية من دول أخرى بالمشاركة في بطولاتها، حيث يشارك نادي بيرويك رينجرز الإنجليزي في الدوري الأسكتلندي للدرجة الثانية.

وفي المقابل، هناك طلب مقدم من ناديي سيلتك ورينجرز، قطبي الدوري الاسكتلندي، للمشاركة في الدوري الإنجليزي، لكن لم يتم البت فيه حتى الآن.

وتشهد منافسات الدوري الأمريكي مشاركة 3 أندية كندية، هي تورنتو أف سي، ومونتريال، وفانكوفر كابس.

وجاءت مشاركة موناكو أحد أقطاب الكرة الفرنسية، بدعوة من الاتحاد الفرنسي لإمارة موناكو، عام 1933، بسبب عدم وجود دوري بها.

وتشهد منافسات الكرة الإنجليزية مشاركة عدد من الأندية الويلزية، رغم وجود اتحاد كرة ودوري خاص ومنتخب لدولة ويلز، بدأ حديثًا قبل سنوات، حيث تلعب فرق، سوانزي سيتي وكارديف سيتي ونيوبورت كونتي، في الدوريات الإنجليزية منذ تأسيسها، ويعد سوانزي سيتي الوحيد من خارج إنجلترا، الذي توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1927.

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