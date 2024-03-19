استجاب لطلب الخبير.. آخر تطورات الحالة الصحية لأحمد رفعت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر المصري، آخر تطورات الحالة الصحية للاعبه أحمد رفعت، المتواجد بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، منذ سقوطه بشكل مفاجئ، في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وقال دعبس عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "رفعت خضع لمنظار على الرئة، وتبين وجود مخاط ودماء منذ توقف عضلة القلب، ونجح المنظار في التخلص من جزء كبير منها، ونتمنى أن تتحسن الرئة بعد هذه العملية".

وأضاف: "كل ما نتمناه حاليًا أن يتعافى رفعت ويستطيع التقاط نفسه بشكل طبيعي، لكي يتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي".

وتابع: "الأطقم الطبية المصرية بخير والمستشفى التي يرقد بها رفعت تقوم بأعلى مجهود ممكن، حاولت نقل اللاعب لمستشفى آخر بالقاهرة، عبر سيارة إسعاف كأنها غرفة عناية مركزة، ولكن حالته لا تسمح، وبالرجوع لأهل اللاعب تمسكوا باستكمال العلاج في المستشفى التي يتواجد بها حاليًا".

وعما تردد حول مبادرة محمد صلاح نجم ليفربول، لعلاج رفعت خارج مصر، قال دعبس: "هذا الكلام غير صحيح، صلاح لاعب كبير له قيمته ورفعت يلعب في ناد كبير، وخلفه مؤسسة تستطيع علاج أبنائها، لم يتم التواصل مع صلاح، ولا يمكن نقل اللاعب للعلاج في أي مستشفى آخر، لأن حالته غير مستقرة حتى الآن".

وعن لقاء فيوتشر والزمالك 31 مارس الجاري في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، قال دعبس: "هناك حزن كبير لدى اللاعبين وصدمة لدى الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى، خاصة أن رفعت قريب من الجميع، اللاعبون يشعرون بالاهتمام بمتابعة حالة رفعت، وفي النهاية كل شيء بيد الله وهناك تركيز على المباريات المقبلة، لأن الحياة لن تتوقف".

من جانبه، أكد مراسل "أون تايم سبورتس" أن اللاعب استجاب لطلب الخبير الطبي أحمد المنشاوي بالضغط على يده، وهو ما يعكس تحسنًا في الإدراك، رغم تواجده على جهاز التنفس الصناعي.

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