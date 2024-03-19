الاتحاد المصري لكرة القدم: وطنية صلاح لا تقبل المزايدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المزايدة على وطنية محمد صلاح نجم ليفربول مرفوضة.

وأوضح علام عبر برنامج (جمهور التالتة) بقناة "أون تايم سبورتس 2"، أن "محمد صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل"، حيث يخوض الفراعنة مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأضاف: "الأهم لنا أن تكتمل جاهزية صلاح، ليكون حاضرًا في المباريات الرسمية المقبلة، التي يعني الفوز بها الاقتراب بنسبة 80% من التأهل لمونديال 2026".

ويغيب صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بناء على طلبه لعدم الجاهزية.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض بطولة كأس "عاصمة مصر" الودية، ضمن سلاسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويخوض منتخب مصر بقيادة مدربه الجديد حسام حسن مواجهة الافتتاح بالبطولة الودية ضد نيوزيلندا، الجمعة المقبل.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

وطالب رئيس الاتحاد المصري الجماهير بحضور المباراة الأولى للمنتخب تحت قيادة حسام حسن، وقال علام: "التعاقد مع حسام حسن كان مطلبًا جماهيريًا، ونتمنى أن تحضر الجماهير بقوة لدعمه، والمساهمة في نجاح البطولة الودية الدولية التي تستضيفها مصر وسط ظروف صعبة بعد اعتذار مفاجئ للشركة المنظمة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز