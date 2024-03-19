مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد جولتي الذهاب والإياب لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وتقام جولة الذهاب يوم السبت 31 مارس الجاري، على أن يكون الإياب يوم السبت 7 أبريل المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي للكاف، تبدأ مباريات دور الـ 8 بمواجهة حامل اللقب نادي اتحاد الجزائر ومضيفه ريفيرز يونايتد، على ملعب جودسويل أكبابيو في 31 مارس.

ويستضيف الملعب المالي، في نفس اليوم، نادي أف سي دريمز الغاني في باماكو، كما يلتقي نادي أبو سليم الليبي مع ضيفه نهضة بركان المغربي، على ملعب الشهداء بنينا، في بنغازي.

وتختتم جولة الذهاب بالديربي المصري بين فيوتشر والزمالك، على ملعب السلام بالقاهرة.

وفي جولة الإياب ستقام المباريات على ملاعب الفرق التي خاضت جولة الذهاب خارج أرضها.

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