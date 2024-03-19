مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المواعيد الرسمية لمواجهات دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتقام جولة الذهاب يومي 29 و30 مارس الجاري، على أن يكون الإياب يومي 5 و6 أبريل المقبل.
الذهاب
الجمعة 29 مارس
سيمبا التنزاني × الأهلي المصري
السبت 30 مارس
مازيمبي الكونغولي × بيترو أتلتيكو الأنجولي
يانج أفريكانز التنزاني × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
الترجي التونسي × أسيك الإيفواري
الإياب
الجمعة 5 أبريل
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي × يانج أفريكانز التنزاني
الأهلي المصري × سيمبا التنزاني
السبت 6 أبريل
بيترو أتلتيكو الأنجولي × مازيمبي الكونغولي
أسيك الإيفواري × الترجي التونسي