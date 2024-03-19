مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المواعيد الرسمية لمواجهات دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام جولة الذهاب يومي 29 و30 مارس الجاري، على أن يكون الإياب يومي 5 و6 أبريل المقبل.

الذهاب

الجمعة 29 مارس

سيمبا التنزاني × الأهلي المصري

السبت 30 مارس

مازيمبي الكونغولي × بيترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

الترجي التونسي × أسيك الإيفواري

الإياب

الجمعة 5 أبريل

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي × يانج أفريكانز التنزاني

الأهلي المصري × سيمبا التنزاني

السبت 6 أبريل

بيترو أتلتيكو الأنجولي × مازيمبي الكونغولي

أسيك الإيفواري × الترجي التونسي

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