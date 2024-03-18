ردة الفعل سبب عدم إفاقته.. الكشف عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الساعات الماضية، تحسن في حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر المصري، الذي سقط مغشيًا عليه بشكل مفاجئ، في مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري، الإثنين الماضي.

وكان رفعت تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ، حيث سقط مغشيًا عليه في المباراة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ونقل لأحد مستشفيات الإسكندرية؛ حيث توقفت عضلة القلب لمدة ساعة قبل إنعاشه، وتم وضعه بعدها على الأجهزة بهدف إعادة تنشيط الدورة الدموية مرة أخرى.

وقال مراسل قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "رفعت خضع لأشعة على القلب وجاءت مطمئنة بنسبة كبيرة، كما أن رسم المخ أثبت عدم تأثره بما حدث في الفترة الماضية، بخلاف أن وظائف الكبد جاءت جيدة".

وأضاف "اللاعب لا زال تحت جهاز التنفس الصناعي، وهناك التهابات بسيطة داخل الرئة يتم علاجها بواسطة المضادات الحيوية بجانب مشاكل الكلى، ويخضع اللاعب لجلسات غسيل كلوي".

وأشار إلى أن أحمد رفعت ليس في غيبوبة كاملة، موضحًا أن الأطباء يفضلون عدم إفاقة اللاعب لفترات، خوفًا من رد فعله الذي قد يؤثر على عمل الأجهزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز