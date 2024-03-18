ما زال غائبًا عن الوعي.. ثنائي الأهلي يزور أحمد رفعت في المستشفى

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حرص اللاعبان محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي المصري الحالي، وصالح جمعة لاعب الأحمر السابق والكرخ العراقي الحالي، على زيارة زميلهما السابق أحمد رفعت لاعب فيوتشر، في المستشفى التي يرقد بها في محافظة الإسكندرية بمصر.

وكان رفعت تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ، الإثنين الماضي، حيث سقط مغشيًا عليه خلال مواجهة فيوتشر ضد الاتحاد السكندري بالدوري المصري، نتيجة هبوط في الدورة الدموية.

ونقل رفعت لأحد مستشفيات الإسكندرية؛ حيث توقفت عضلة القلب لمدة ساعة قبل إنعاشه، وتم وضعه بعدها على الأجهزة بهدف إعادة تنشيط الدورة الدموية مرة أخرى.

وحرص كهربا وصالح جمعة اللذين تزاملا مع رفعت فترة ليست بالقصيرة في نادي إنبي، على التواجد مع أسرة اللاعب، للاطمئنان عليه ودعمه في محنته الصحية التي يمر بها حاليا.

ولا يزال رفعت غائبًا عن الوعي منذ سقوطه في الملعب، ويخضع للعلاج تحت جهاز التنفس الصناعي.

وقال مراسل برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس": "أحمد رفعت يتواجد على جهاز الغسيل الكلوي بشكل مستمر، لكن استجابته بطيئة جدًا، الشيء الوحيد الذي يدعو حاليًا للتفاؤل، هو انتظام الدورة الدموية بشكل كبير عكس الأيام الماضية".

وتابع: "درجة الوعي الخاصة باللاعب بسيطة جدًا، وجميع الأشعة والتحاليل التي قام بها مؤخرًا كانت خالية من أي منشطات أو منبهات".

وأكمل: "الأطباء قرروا وضع أحمد رفعت لأطول فترة ممكنة على جهاز الغسيل الكلوي؛ بسبب عدم استجابته في أول 24 ساعة".

وأتم: "الساعات الأخيرة شهدت محاولة الأطباء رفع جهاز التنفس الصناعي لمساعدة الأعضاء في استعادة وظائفها، ولكن حالته تراجعت، ما أدى إلى عودة الوضع كما كان عليه".

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