رياض محرز طلب هذا الأمر من مدرب الجزائر؟

المصدر: وكالات

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كشف البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن سبب غياب رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، عن قائمة الفريق الذي يستعد لخوض دورة ودية دولية في شهر مارس الجاري.

وقال بيتكوفيتش، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه تحدث مع محرز في الفترة الماضية، وأن اللاعب طلب اعفاءه من التواجد حاليا في مسعكر الفريق، من أجل التفكير في مستقبله الدولي.

وأضاف بيتكوفيتش أنه استبعد كذلك سليماني، الهداف التاريخي للمنتخب الجزائري، من القائمة، مشيرا إلى أن ذلك سببه هو تركيز اللاعب مع ناديه البلجيكي الجديد ميشيلين.

وتابع أن عودة ياسين براهيمي، لاعب الغرافة القطري، جاءت بسبب قيمته كلاعب من "طينة الكبار" على حد وصفه، مشيرا إلى أنه أراد رؤيته في المنتخب للتعرف على قيمته الحقيقية.

وقال بيتكوفيتش، إنه بصدد التحضير لمشروع كروي جديد في منتخب الجزائر، مشددا على أهمية جميع اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني بالنسبة له، سواء كانوا متواجدين في المعسكر الحالي أو في المستقبل.

وأبدى المدرب إعجابه الشديد بكرة القدم في الجزائر، مشيرا إلى حضوره مباراتين في البلاد، حيث أعجب بالحماس الجماهيري الكبير وكذلك اللاعبين.

وكان بيتكوفيتش قد تولى تدريب المنتخب الجزائري، خلفا لجمال بلماضي، الذي رحل عن تدريب الفريق بعد خروج منتخب الجزائر من دور المجموعات بأمم أفريقيا الأخيرة في كوت ديفوار.

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