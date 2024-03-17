آخر تطورات حالة اللاعب المصري أحمد رفعت بعد سقوطه مغشياً عليه

المصدر: البيان

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كشف الطبيب المعالج للاعب المصري أحمد رفعت نجم نادي مودرن فيوتشر، آخر تفاصيل حالة اللاعب الصحية بعد سقوطه مغشياً عليه في أرض الملعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

وقال عماد حمدي الطبيب المعالج للاعب احمد رفعت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم» سبورتس: «هناك تحسن ملحوظ في حالة أحمد رفعت، والأمور استقرت بشكل كبير في أكثر من جزئية، بالنسبة لدرجة الوعي أصبحت أفضل، والوعي يعود بشكل تدريجي».

وأضاف: «بالنسبة لضغط الدم الأمور بدأت تستقر، وبدأنا في تقليل جرعات الأدوية الداعمة لضغط الدم، الاضطرابات التي كانت تحدث في عضلة القلب، لم تحدث في الـ24 ساعة الماضية وهذا أمر مطمئن، وخلال الـ48 ساعة القادمة، نسعى لرفع الدواء الذي يحافظ على ضغط الدم».

وأوضح: «وظائف الكلى لم تستجب بشكل كبير، ونأمل خلال الفترة القادمة أن نبدأ في الاستغناء عن تلك الأجهزة».

وأشار: «لو حدث إنعاش لعضلة القلب بجهاز الصدمات، بالتأكيد كان سيكون هناك تحسن أسرع في حالة اللاعب وسيقلل من الأضرار حينها».

وأتم: «التحاليل والفحوصات الطبية التي أجريت على اللاعب لم تبين حصوله على أي منشطات أو أدوية للتخسيس، وأنا سمعت بهذا الكلام في الإعلام فقط، ولكن التحليل لم تثبت حصول أحمد رفعت، على أي منشطات».

وكانت إدارة مستشفى زمزم، المعالج للاعب قد اتخذت قرارات عاجلة حيث منع الدكتور أحمد المنشاوي، استشاري العناية المركزة في المستشفى، الزيارة نهائيًا عن رفعت، وعزل أسرته، وأسرة خطيبته عن «الريسبشن»، خارج غرفة العناية المركزة، حتى لا يكون هناك أي إجهاد على اللاعب.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نقل أحمد رفعت، من المستشفى الذي يرقد به إلى أي مكان آخر غير مناسب الآن ويمثل خطورة على حالته.

وأضاف «صبحى» أن المستشفى الموجود به اللاعب يمتلك أحدث أجهزة طبقًا لما أكده أطباء القلب بجامعة الإسكندرية.

وشدد وزير الشباب والرياضة، أنه يفضل ألا ينقل الآن لأي مكان آخر لخطورة ذلك حاليا، وبخاصة أنه يتابعه في المستشفى أفضل أطباء الإسكندرية، معلقًا: «أنا ووزير الصحة نتابع حالة اللاعب وما علينا إلا أن ندعو الله له».

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