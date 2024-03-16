"فيفا" يُوقف مدرباً عراقياً بتهمة "إهانة" إعلامية

المصدر: دبي-علي شدهان

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف عماد محمد، مدرب منتخب العراق للشباب لمدة 6 أشهر بتهمة "إهانة" إعلامية عراقية معروفة، اتهمت عماد بتوجيه "إهانات" لها في ضوء مشاركة منتخب العراق في بطولة كأس العالم في الأرجنتين 2023.

واصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانا جاء فيه: في الوقت الذي تلقى فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي "فيفا" يإيقاف مدرب منتخب الشباب، عماد محمد عن التدريبِ لمدة 6 أشهر، نتيجة ما أسماها "توجيه إهانات إلى إحدى الإعلاميات" ، فإن الاتحاد سيواصل دفاعه عن مدرب منتخب شباب العراق، الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات العراقية لسنوات طويلة، ولن يدخر الاتحاد جهوده في الدفاع عنه.

وقدم الاتحاد العراقي استئنافاً لقرار "فيفا" وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مبديا استغرابه من "تدويل" القضية لدى "فيفا"، ما نتج عنه تداعيات انتهت بقرار حرمان المدرب عماد محمد، مع التأكيد على أن ما حصل كان قبل أكثر من 10 أشهر مضت، وتحديدا في فترة كأس العالم للشباب التي جرت في الأرجنتين 2023.

وأشار الاتحاد العراقي إلى أنه ينتظر قرار الاستئناف، ويتطلعُ بثقة إلى إلغاء قرار الحرمان، وعودة عماد محمد إلى التدريب.

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