إثر اصطدام قوي بأحد اللاعبين..تأجيل نهائي كأس رئيس موريتانيا لوفاة الحارس

المصدر: وكالات

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أعلن اتحاد موريتانيا لكرة القدم تأجيل مباراة نهائي كأس الرئيس التي كانت مقررة اليوم السبت لوفاة محمد المختار حارس مرمى الجمارك.

وتوفي الحارس المختار عن 21 عاما صباح اليوم. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تعرض لإصابة في التدريبات بعد اصطدامه بأحد زملائه ليفقد على إثر الالتحام الوعي.

وكان من المقرر أن يلعب الجمارك أمام نواديبو في النهائي في العاصمة نواكشوط اليوم.

وقال الاتحاد الموريتاني للعبة في بيان "قرر الاتحاد بعد التشاور مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والعلاقات مع البرلمان تأجيل المباراة النهائية لكأس رئيس الجمهورية... بسبب المصاب الكبير للكرة الوطنية بوفاة الشاب محمد المختار حارس مرمى المنتخب ونادي الجمارك".

وانتقل المختار إلى الجمارك قادما من نادي نواكشوط عام 2021. وسبق له الانضمام لمنتخب موريتانيا الأول العام ذاته.

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