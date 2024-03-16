الهيدوس قائد منتخب قطر يعتزل اللعب الدولي

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم السبت اعتزال قائد المنتخب الأول حسن الهيدوس اللعب الدولي بعد التتويج بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

وقال الاتحاد عبر حسابه في منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "يتوجه الاتحاد القطري بخالص الشكر والتقدير لقائد منتخبنا الوطني اللاعب حسن الهيدوس عقب قراره اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة مع المنتخبات الوطنية امتدت لسنوات طويلة".

وتوج منتخب قطر بكأس آسيا الأخيرة التي استضافتها البلاد بالفوز 3-1 على الأردن في النهائي بمشاركة الهيدوس الذي سجل ثلاثة أهداف في سبع مباريات خاضها بالبطولة.

ولعب الهيدوس 183 مباراة مع منتخب قطر سجل خلالها 41 هدفا وتوج بلقبي كأس آسيا 2019 و2023 بالإضافة لكأس الخليج عام 2014، بالإضافة إلى مشاركته في نهائيات كأس العالم الأخيرة.

وسيكمل مهاجم السد مشواره مع فريقه الذي يتصدر ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 40 نقطة بعد 17 جولة.

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