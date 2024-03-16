استبعاد الشحات من معسكر منتخب مصر والبديل مصطفى شلبي

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت استبعاد حسين الشحات لاعب الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز من معسكر المنتخب الأول بسبب الإصابة واستدعاء مصطفى شلبي لاعب الزمالك بدلا منه.

وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي "خضع حسين الشحات لاعب منتخب مصر لأشعة ورنين مغناطيسي بعد أن اشتكى من آلام عضلية خلال فترة الإحماء.

"وجاءت نتائج الأشعة مطمئنة وأثبتت إصابته بتقلص عضلي بالعضلات الخلفية".

وأضاف البيان "وفضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بالتنسيق مع الجهاز الطبي إراحة حسين الشحات وعدم المجازفة به وعودته لناديه".

وذكر الاتحاد بعد ذلك في بيان آخر استدعاء شلبي لاعب الزمالك للمعسكر الحالي للفريق.

وقال الأهلي إن الشحات سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية لتجهيزه لمباراة سيمبا التنزاني.

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يوم 29 مارس الجاري.

وتلعب مصر أمام نيوزيلندا في قبل نهائي بطولة ودية يوم 22 مارس في أولى مباريات المدرب حسن مع المنتخب الملقب بالفراعنة بينما تلعب تونس مع كرواتيا في اليوم ذاته.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الإمارات بمشاركة المنتخبات الأربعة قبل أن يعلن الاتحاد المصري الأربعاء الماضي استضافة البطولة.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25 مارس على أن يقام النهائي في اليوم التالي.

وتولى حسن الهداف التاريخي لمنتخب بلاده تدريب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونجو الديمقراطية.

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