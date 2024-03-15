محرز وسليماني وفيجولي أبرز الغائبين عن القائمة الأولى لمدرب الجزائر الجديد

المصدر: وكالات

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كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن قائمته الأولى التي ضمت 31 لاعبا.

وغاب عن القائمة القائد رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، وإسلام سليماني، الهداف التاريخي لـ" الخضر"، وسفيان فيجولي، لاعب نادي فاتح قرا جمرك التركي.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة منتخبي بوليفيا وجنوب إفريقيا يومي 22 و26 مارس الحالي على الترتيب، ضمن الدورة الرباعية الدولية الودية التي يرعاها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وتستضيفها الجزائر.

واستثنى بيتكوفيتش، من قائمته أيضا، التي نشرها الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي اليوم الجمعة، الحارس وهاب رايس مبولحي، حارس نادي شباب بلوزداد، وياسر لعروسي، مدافع شيفيلد يونايتد الإنكليزي، وأحمد توبة، مدافع ليتشي الإيطالي، ويوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر، وأدم وناس مهاجم نادي ليل الفرنسي.

يذكر أن هذه الأسماء هي التي تواجدت في بطولة كأس الأمم الأخيرة بكوت ديفوار والتي ودعها " محاربو الصحراء" من الدور الأول، وكانت سببا في إقالة المدير الفني السابق جمال بلماضي.

في المقابل، وجهت الدعوة للمرة الأولى لكل من منصف بقرار، مهاجم نادي نيويورك سيتي، ورفيق غيثان، لاعب خط وسط اشتوريل البرتغالي، وأنيس حاج موسى، مهاجم نادي فيتيسه ارنهايم الهولندي، وأحمد قندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا المصري.

كما أعاد بيتكوفيتش، إلى المنتخب كل من ياسين بن زية لاعب نادي كارباج (إذربيحان)، وياسين براهيمي (الغرافة القطري)، وسعيد بن رحمة ( ليون الفرنسي)، وجوان حجام (يونج بويز السويسري)، وبدر الدين بوعناني (لوريان الفرنسي)، ومحمد بشير بلومي (فارينزي البرتغالي)، وحيماد عبد اللي (انجيه الفرنسي).

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