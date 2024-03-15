جماهير أهلي جدة تجهز مفاجأة سارة لكريستيانو رونالدو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجهز جماهير أهلي جدة، مفاجأة سارة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، خلال مباراة الفريقين المرتقبة، مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي.

ويحل النصر، ضيفًا على أهلي جدة بملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة 24 من عمر الدوري السعودي.

وتعهد مدير رابطة مشجعي الأهلي بدر التركستاني، بالترحيب بكريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى أنه نجم من العيار الثقيل.

وقال التركستاني، عبر إذاعة العربية إف إم "نعم سيتم الترحيب بكريستيانو رونالدو، وهذه ليست المرة الأولى التي نرحب فيها بخصوم الأهلي".

وأضاف "نرحب بالمنافسين دائمًا، ومن الطبيعي أن نرحب بالجميع، فما بالك عندما يكون الضيف لاعب من العيار الثقيل مثل رونالدو".

وتابع "كل النجوم إضافة للدوري السعودي، لكن رونالدو تحديدًا يحمل رسالة مختلفة لمشروع المسابقة، لذلك فالأمر ليس مجرد انتماء لفريق، علينا تدعيم نادينا لكن لا وجود للتعصب، وهذه رسالة للجميع".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز