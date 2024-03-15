هل يستغنى النصر السعودي عن ساديو ماني؟

المصدر: البيان

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كشفت مصادر داخل نادي النصر السعودي، حقيقة رغبة إدارة النادي في التخلص من النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن إدارة النصر السعودي، تدرس جديًا بيع ماني، بسبب المستوى المتواضع الذي قدمه اللاعب مع الفريق منذ انتقاله إلى صفوف الفريق الملقب بالعالمي، وحتى الآن.

وبحسب موقع "كورة" العربي، ليس صحيحًا ما يشاع حول رغبة النصر في التخلص من ماني، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه عقد وكلا الطرفين ملتزم بالاتفاق الذي تم بينهما.

وأوضح الموقع، أن ربط خروج ماني أو أي لاعب من النصر في الفترة الحالية أمر غير صحيح، وسيكون هناك تقييمًا من الجهاز الفني بعد نهاية الموسم، وسيتم مناقشته مع الرئيس التنفيذي للنادي، وعلى إثر ذلك سيقرر النصر بقاء أي لاعب أو خروجه.

وأتم، إدارة النصر السعودي لم تتحدث مع أي لاعب حتى هذه اللحظة فيما يخص مستقبله.

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