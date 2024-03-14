مكة وكيان يرافقان محمد صلاح في إعلان رمضاني جديد (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ظهرت مكة وكيان ابنتي محمد صلاح نجم نادي ليفربول وقائد منتخب مصر، رفقة والدهما، في إعلان رمضاني جديد، لإحدى شركات المعمار الكبرى في مصر.

وظهر صلاح في الإعلان برفقة ابنتيه مكة وكيان، يتجولون بإحدى المناطق السكنية المروج لها، بينما قامت الفنانة المصرية إسعاد يونس بالأداء الصوتي للإعلان، حيث وجهت عدة رسائل محفزة، تحث على بذل الجهد، خاصة من جانب أصحاب المسؤولية، على غرار محمد صلاح كونه حامل شارة قيادة منتخب مصر.

وظهر صلاح رفقة ابنتيه مكة وكيان، اللتان جذبتا الأضواء لهما بقوة، وعرض الإعلان لقطات للاعب أثناء قيادته لمنتخب مصر نحو التأهل إلى بطولة كأس العالم 2018، بعد غياب سنوات طويلة للفراعنة عن المونديال، تحديدًا منذ نسخة عام 1990.

واعتاد محمد صلاح على الظهور في الحملات الإعلانية الخاصة بشهر رمضان على مدار السنوات الأخيرة، سواء لشركات الاتصالات، أو شركات المشروبات الغازية، أو الشركات العقارية كما هو الحال بالموسم الرمضاني الحالي.

لم يكن هذا الإعلان هو الأول لمكة محمد صلاح، ففي عام 2019 ظهرت الأبنة الأولى للاعب في إعلان رفقة والدها، لإحدى شركات النقل الكبرى، وشاركت مكة والدها في إعلان آخر، لإحدى شركات الاتصالات، ونجح الإعلان في تصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير أثناء فترة عرضه، كما ظهرت زوجة صلاح معه في إعلان رمضان العام الماضي، الخاص بإحدى شركات الاتصالات.

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة خلال مواجهة مصر وغانا في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، وسافر على أثرها إلى إنجلترا لاستكمال علاجه تاركًا معسكر الفراعنة في كوت ديفوار، ما عرضه لهجوم لاذع من قبل الجماهير، واتهمه البعض بالتخاذل وعدم تحمل المسؤولية كونه قائد المنتخب المصري.

وعلى الصعيد المحلي، يقدم محمد صلاح موسمًا مميزًا مع ليفربول، حيث توج مع الفريق الإنجليزي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي، ووصل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك صلاح مع ليفربول خلال الموسم الحالي، في 30 مباراة بكل المسابقات، أحرز خلالها 19 هدفًا وصنع 10 أهداف.

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