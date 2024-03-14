بعد واقعة الطرد أمام الهلال.. تصرف متهور جديد من عبد الرزاق حمد الله (فيديو)

المصدر: البيان

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كشف مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصرفًا متهورًا جديدًا من المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم اتحاد جدة، بعد خروجه مطرودًا من مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، أول أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر اتحاد جدة على أرضه ووسط جماهيره أمام الهلال، بهدفين دون رد، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليودع البطولة بالهزيمة في مجموع المباراتين 0/4.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، طرد عبد الرزاق حمدالله، بعد مشادة قوية مع علي البليهي مدافع الهلال.

#حمدالله اذا اللجان ترسلك على اللعيبه والجمهور تستفزهم ومعجبهم فعلك وبقية الانديه تعاقب على اب غلط انا هنا ادعسك برجلي وامشك بحنجورك ي الابله #شكرا_الساطي 💛💙😂😷🤲🤲👇👇 pic.twitter.com/rakDIQXkur — الزعيم العالمي ١٧🏆دوري (@n_s_r_1111) March 13, 2024

وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من المباراة أثناء توجه حمد الله للممر المؤدي إلى غرف الملابس، حيث ظهر غاضبًا إلى حدٍ كبير، ما دفع جماهير الهلال لاستفزازه، وألقى أحد مشجعي الهلال الوشاح الخاص بالنادي على حمدالله أثناء خروجه، فقام الأخير بدهسه ثم ألقائه في الهواء.

وكان الاتحاد تعرض للهزيمة الخامسة على التوالي أمام الهلال خلال الموسم الحالي، بواقع مباراة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية)، ومباراتين في الدوري السعودي، ومثلهما في دوري أبطال آسيا.

حينما عجز حمدالله وقبله كريستيانو رونالدو عن مجاراة الهلال في الملعب وضعوا كل قوتهم مع (شال الهلال) برا الملعب.. وفي الأخير فاز الشال😎 pic.twitter.com/waMKsi0Yq3 — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) March 13, 2024

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