«غربلة» داخل منتخب المغرب.. استبعاد 9 نجوم وعودة سفيان رحيمي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس، التي تستعد لخوض مواجهتي أنغولا وموريتانيا الوديتين، خلال فترة التوقف، مارس الجاري.

وشهدت قائمة منتخب المغرب تواجد إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، بشكل رسمي، كما شهدت الإطاحة بـ 9 نجوم كبار شاركوا في بطولة كأس العالم قطر 2022، وكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، سواء بسبب الإصابة أو رؤية فنية، وهم رومان سايس، ويونس عبد الحميد، ونصير مزراوي، وإسماعيل الصيباري، وأمين حارث، وسليم أملاح، وعبد الصمد الزلزولي، وسفيان بوفال، وطارق تيسودالي.

وعاد لقائمة منتخب المغرب نجم نادي العين سفيان رحيمي، بعد تألقه اللافت مع فريقه، وكذلك أشرف داري الذي غاب عن قائمة أسود الأطلس منذ نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت قائمة منتخب المغرب، كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

الدفاع: نايف أكرد - عبد الكبير عبقار - أشرف داري - شادي رياض - أشرف حكيمي - محمد الشيبي - يحيى عطية الله - يوسف الخديم.

الوسط: سفيان أمرابط - أسامة العزوزي - إبراهيم دياز - بلال الخنوس - أمير ريتشاردسون - عز الدين أوناحي.

الهجوم: حكيم زياش - إلياس أخوماش - أيوب الكعبي - يوسف النصيري - سفيان رحيمي - أمين عدلي - إلياس بن صغير.

ويبدأ منتخب المغرب معسكره 18 مارس الجاري، استعدادًا لمواجهتي أنغولا وموريتانيا وديًا، يومي 22 و26 مارس، بمدينة أكادير.

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