في المعسكر الأول.. رسائل قوية من التوأم للاعبي منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه التوأم حسام وإبراهيم حسن، مسؤولي منتخب مصر الأول، رسائل قوية للاعبي الفراعنة، على هامش انطلاق المعسكر الأول للمنتخب تحت قيادتهما، منذ توليهما المسؤولية الفنية قبل عدة أسابيع.

وعقد حسام حسن المدير لفني لمنتخب مصر، اجتماعاً مع اللاعبين بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وقال علام في بداية الجلسة إنه يثق في قدرة الجهاز الفني الحالي واللاعبين على تحقيق آمال وطموحات المصريين في البطولات المقبلة، موضحاً أن اتحاد الكرة سيعمل جاهداً على توفير جميع متطلبات المنتخب.

ومن جانبه، قال حسام حسن أن مصر تستحق الأفضل ورفع اسم المنتخب عاليًا في المحافل الدولية، وهذا لن يأتي إلا بالجهد والعرق، مؤكداً أن باب المنتخب مفتوح للجميع ولمن يبذل قصارى جهده، وشدد على ضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق الألقاب في الفترة المقبلة.

وطلب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، من لاعبي منتخب مصر عقب ترحيبه بهم، ضرورة بذل قصارى جهدهم وإعادة هيبة اسم منتخب بلادهم مرة أخرى، وأكد أن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود من الجميع لتحسين صورة المنتخب وإسعاد الشعب المصري، خاصة أن منتخب مصر لم يحقق أي بطولات منذ عام 2010.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نيوزيلندا 22 مارس الجاري بالقاهرة، ضمن فعاليات الدورة الرباعية الودية، ويلتقي الفائز من هذه المباراة، مع الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا أحد أيام 25 أو 26 من الشهر نفسه.

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