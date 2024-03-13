هل يخلف مانشيني؟ السعودية تفتح أبوابها أمام جوزيه مورينيو

المصدر: البيان

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بات جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، مرشحًا محتملًا لقيادة المنتخب السعودي حال فشل روبرتو مانشيني.

وأقيل مورينيو من تدريب روما يناير الماضي، وحتى الآن لم يبدأ تجربة جديدة، رغم ارتباط اسمه بتدريب عدة فرق أوروبية وسعودية.

وزاد مورينيو التكهنات بعدما زار السعودية لحضور عدة فعاليات ضمن موسم الرياض، أبرزها قمة الأهلي والزمالك بنهائي كأس مصر، الأسبوع الماضي.

وذكر الصحفي الإنجليزي الشهير بن جاكوبس، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن زيارة مورينيو إلى السعودية شهدت اجتماعه بعدد من الشخصيات الرياضية المؤثرة في المملكة.

وأضاف "صانعو القرار في السعودية يرغبون في التعاقد مع مورينيو لتدريب أحد أندية صندوق الاستثمارات، أو حتى من أجل تدريب منتخب السعودية حال فشل مانشيني".

لكن بن جاكوبس أشار إلى أن المسؤولين لا يتعجلون هذه الخطوة، وأن الصفقة قد لا تتم في صيف 2024.

وكان مانشيني فشل في قيادة المنتخب السعودي لاستعادة لقب كأس أمم آسيا 2023، إذ اكتفى ببلوغ الدور ثمن النهائي، قبل الخروج على يد كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

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