«السلوك المشين» وراء طرد عبدالرزاق حمد الله أمام الهلال

المصدر: البيان

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أيّد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، قرار طرد المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد، في الكلاسيكو الآسيوي أمام الهلال.

وخرج الاتحاد من دوري أبطال آسيا بعد الخسارة على يد الهلال بثنائية نظيفة، في إياب ربع النهائي، التي جرت مساء أمس الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتكررت نتيجة مباراة الذهاب، ليخرج اتحاد جدة من البطولة بنتيجة إجمالية 0-4، في المقابل تأهل الهلال لملاقاة العين الإماراتي في نصف النهائي.

وتعرض حمدالله للطرد في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي بعد اشتباك بالأيدي مع علي البليهي، مدافع الهلال، إثر كرة هوائية مشتركة بينهما، فيما اكتفى الحكم الصيني ما نينج ببطاقة صفراء للاعب السعودي.

وقال المرداسي، عبر قناة SSC السعودية، عقب المباراة "الاحتكاك الأول بين اللاعبين يستوجب بطاقة صفراء على البليهي لأنه قفز على حمدالله، لكن حمدالله ارتكب سلوكًا مشينًا بخنق البليهي، وهو هنا يستحق البطاقة الحمراء، مثل حالة ساديو ماني لاعب النصر مع مدافع العين في مباراة الفريقين الأخيرة".

وتابع: "الحكم تعامل مع اللعبة بشكل جيد، وقراراته صحيحة".

وقيّم المرداسي أداء الحكم الصيني بـ 8.4 درجات من 10، مشيرًا إلى أنه لم يرتكب أي أخطاء مؤثرة في المباراة.

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