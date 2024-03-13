الهلال السعودي يحقق أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم

المصدر: البيان

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انفرد الهلال السعودي برقم تاريخي بعد تحقيقه أطول سلسلة انتصارات بكل البطولات على مر التاريخ، إثر فوزه على غريمه اتحاد جدة، مساء أمس الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

وتغلب الهلال على نظيره الاتحاد بثنائية نظيفة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدًا ناريًا مع العين في الدور نصف النهائي.

ووصل الهلال للانتصار رقم 28 على التوالي في كل البطولات الرسمية (الدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس خادم الحرمين الشريفين)، وبات الهلال أول فريق في التاريخ يحقق هذه السلسلة الطويلة من الانتصارات، بحسب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية.

وحطم الهلال السعودي الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسم نيو سينتس الويلزي (27 انتصارًا) موسم 2017/2016.

وتفوق الهلال على عدد من العمالقة ليصل إلى صدارة القائمة، أبرزهم ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وبايرن ميونخ، وأياكس أمستردام.

ولا يعرف الهلال إلا الفوز في كل البطولات، منذ تعادله مع ضمك 1/1 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي، يوم 21 سبتمبر الماضي.

وخلال هذه الفترة، فاز الهلال 16 مباراة بالدوري السعودي، و9 مباريات في دوري أبطال آسيا، و3 مباريات في كأس الملك، وبخلاف هذه السلسلة، فإن فريق المدرب جورجي جيسوس لم يتذوق طعم الخسارة منذ بداية الموسم الجاري على مستوى كل البطولات (33 فوزًا و3 تعادلات).

وعلق فهد بن سعد بن نافل رئيس نادي الهلال على الرقم القياسي الذي حققه الزعيم، حيث كتب عبر منصة "إكس": "الهلال في “غينيس” رقم آخر يسجّل للمملكة.. وللمسيرة بقية غايتنا منها مزيد من الإنجازات للوطن.. والهلال، ألف مبروك لأبطالنا وجماهيرنا.. دعمكم وتكاتفكم -بعد فضل الله- هو سبب هذه المسيرة التي نهدف أن يكون ختامها إسعادكم عبر منصات الذهب".

#الهلال في "غينيس" رقم آخر يسجّل للمملكة 🇸🇦.. وللمسيرة بقية غايتنا منها مزيد من الإنجازات للوطن.. والهلال 🇸🇦💙

ألف مبروك لأبطالنا وجماهيرنا.. دعمكم وتكاتفكم -بعد فضل الله- هو سبب هذه المسيرة التي نهدف أن يكون ختامها إسعادكم عبر منصات الذهب 💙 https://t.co/m9luLCT2J0 — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) March 12, 2024

وفيما يلي قائمة بالفرق التي حققت أطول سلسلة انتصارات في التاريخ:

1- الهلال.. 28 انتصارًا

2- ذا نيو سانتس الويلزي.. 27 انتصارًا

3-4 أياكس أمستردام.. (26 فوزًا متتاليًا و25 فوزًا متتاليًا في فترتين مختلفتين)

5- كوريتيبا البرازيلي.. 24 انتصارًا

6- بايرن ميونخ.. 23 انتصارًا

7- ريال مدريد.. 22 انتصارًا

8- مانشستر سيتي.. 21 انتصارًا

ويرى ياسر الشهراني مدافع الهلال، أن الفريق لم يحقق إنجازًا بعد، رغم كسره رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

وقال الشهراني، في تصريحات لقناة SSC عقب المباراة: "سلسلة الانتصارات جاءت بعد جهد وتركيز، لكن حتى الآن لم نحقق شيئًا بعد، نخوض كل مباراة على أنها نهائية، ونسعى لتحقيق الإنجازات".

وأضاف "الجماهير لم تقصر، ومباراة الاتحاد لم تكن سهلة، وحضرنا لها جيدًا، وتركيزنا كان عاليًا".

وعن هدفه أمام الاتحاد، علق الشهراني "هذا توفيق من عند الله، لكن الأهم عندي هو الفوز، خصوصًا في مباراة مهمة كهذه".

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