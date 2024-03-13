أول قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك بعد خسارة الجونة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أمس الثلاثاء، لخسارة غيرة متوقعة أمام الجونة بنتيجة 2/3، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 15 لبطولة الدوري المصري، وهو الفوز الأول للجونة على ملعبه ببطولة الدوري هذا الموسم.

وتأتي هذه الخسارة لتكون الثانية للزمالك في أقل من أسبوع، بعدا أهدر الفريق الأبيض فرصة التتويج بلقب كأس مصر لصالح غريمه التقليدي الأهلي، على ملعب الأول بارك بالرياض، يوم الجمعة الماضي، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر 2/0.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، عقد اجتماع عاجل لمجلس الإدارة بالكامل، اليوم الأربعاء، لمناقشة أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم، لمباراتي الأهلي بنهائي كأس مصر والجونة ببطولة الدوري المصري.



وتنتاب مجلس إدارة الزمالك حالة من الغضب، تجاه الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بسبب تراجع مستوى الفريق الفترة الأخيرة، وكذلك اللاعبين الذين يتحملون جزء كبير من هذه الخسائر.

وخاض الزمالك 11 مباراة ببطولة الدوري العام هذا الموسم، فاز 4 وتعادل 3 وخسر 4، وجمع 15 نقطة، يحتل بها المركز 13.

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