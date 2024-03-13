تأثر الكلى بسبب مدة الإنعاش.. بيان طبي تفصيلي بالحالة الصحية لأحمد رفعت

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصدر مستشفى "زمزم" بمحافظة الإسكندرية في مصر، الذي يتواجد به أحمد رفعت لاعب فيوتشر المصري، بيانًا رسميًا، بتفاصيل حالة اللاعب، بعد سقوطه المفاجئ في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري، أول أيام رمضان.

وأكد المستشفى في البيان، أن أحمد رفعت حضر بسيارة إسعاف، وعضلة قلبه متوقفة، وتم عمل إنعاش قلب رئوي طبقًا للبروتوكولات الطبية، واستمر لأكثر من ساعتين في الطوارئ.

وأضاف البيان: "أثناء إنعاش القلب، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب، ما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة، وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي".

وتابع البيان: "بعد استقرار الحالة، تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج، ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس صناعي لمحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون، ومحاولة ضخ الدم الواصل للأطراف والكلى".

وواصل "تم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ، وتبين عدم تضرر المخ، كما أظهرت الأشعة وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي".

وأوضح "تمت متابعة المريض عن طريق طبيب الكلي، لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة الإنعاش، وتم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والاعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، وتم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب".

وأتم البيان: "حالة المريض حاليًا أفضل، لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل، وإدارة المستشفى والطاقم الطبي يقدمون أقصي ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب".

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