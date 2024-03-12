35 صدمة كهربائية لإنعاش قلب لاعب مصري توقف لمدة ساعة كاملة سقط أثناء مباراة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر المصري إلى إغماءة أثناء مباراة ناديه مع الاتحاد السكندري أمس في الدوري المصري.

وسقط اللاعب قبل نهاية المباراة وتم نقله فوراً إلى المستشفى، وتوقفت عضلة قلبه لمدة ساعة كاملة ما أدى إلى صعق قلبه بأكثر من 35 صدمة كهربائية ليعود إليه النبض من جديد.

وكشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب حيث أكد أنها في مرحلة أفضل بكثير عن دخوله المستشفى.

وفي تصريح لمصيلحي عبر قناة "أون تايم سبورتس قال: "اختصارًا للأمر.. حالة رفعت كانت في مرحلة، وأصبحت في مرحلة أفضل بكثير، حالة اللاعب فور وصوله للمستشفى كانت سيئة للغاية، وتعرض لـ35 صدمة كهربائية ليستفيق القلب مرة أخرى ويعود للنبض".وأكد مصيلحي أن اللاعب الآن حالته مستقرة وتحت الملاحظة الطبية في غرفة العناية المركزة تحت إشراف أطباء قلب متخصصين، وهناك خبير متخصص سيتابع رفعت في المستشفى ظهر الثلاثاء؛ لتقييم حالته وبناء على التقارير والفحوصات سيتم حسم الأمر حول نقله لمستشفى آخر متخصص في القلب.

وقال مصيلحي إن مدرب المنتخب المصري حسام حسن حضر خصيصاً من أجل الاطمئنان على اللاعب.

وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر: إن أحمد رفعت يخضع لفحوصات على كامل جسده حاليًا، للوقوف على السبب الرئيسي وراء الإغماء.

وأضاف أنه حاليًا يتواجد في الرعاية بإحدى مستشفيات الإسكندرية، وتحت الملاحظة الدقيقة.

واختتم قائلاً: «رفعت يعاني من أزمة في القلب.. ونأمل من الله أن يمر منها على خير، وأناشد الجميع بالدعاء له».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز