الهلال السعودي على موعد مع رقم قياسي لافت في دوري أبطال آسيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيحقق الهلال السعودي رقماً قياسياً لافتاً بحال فوزه على مواطنه الاتحاد، الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كونه سينفرد بأكبر عدد من الانتصارات المتتالية لفريق كرة قدم للرجال في مختلف المسابقات.

وفقاً لموقع غينيس للأرقام القياسية، انفرد نيو ساينتس الويلزي أولاً بالرقم القياسي البالغ 27 فوزاً متتالياً، بين 14 أغسطس 2016 و30 كانون الأول/ديسمبر 2016، حين حطم رقماً حققه أياكس الهولندي (26 انتصاراً متتالياً) بين 1971 و1972.

فاز في مبارياته في الدوري الويلزي، الكأس، كأس الرابطة وكأس التحدي.

عادله الهلال بين 25 أيلول/سبتمبر 2023 و8 آذار/مارس 2024. بدأ سلسلته بفوز على الجبلين في كأس الملك، وصولاً إلى تخطيه أخيراً الرياض 3-1 في الدوري المحلي.

وبحال تكرار فوزه على الاتحاد (2-0 ذهاباً)، الثلاثاء في جدة، سينفرد الهلال بهذا الرقم القياسي.

فاز حتى الآن في 16 مباراة متتالية في الدوري الذي يتصدره بفارق شاسع عن غريمه النصر، 8 في دوري أبطال آسيا الذي أحرز لقبه أربع مرات قياسية و3 في كأس الملك المحلية.

عن الرقم القياسي، قال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس بعد الفوز الأخير على الرياض "إن تحقق فسيبقى في التاريخ لنا وللاعبين، لكنه ليست بطولة! البطولات هي الدوري والكأس ودوري الأبطال، ولكن كلما طالت سلسلة الانتصارات اقتربت أكثر من الهدف الرئيسي، وهو تحقيق البطولات".

وتأتي سيطرة الهلال على الكرة السعودية وتألقه آسيوياً، بعد انفاقه نحو 380 مليون دولار حسب تقارير، لضمّ أمثال لاعبي الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرازيلي مالكوم، البرتغالي روبن نيفيش، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.

كما ضمّ البرازيلي نيمار الذي لم يحمل ألوانه كثيراً بعد قدومه من باريس سان جرمان الفرنسي، بسبب اصابة قوية بركبته تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وتعود المباراة الاخيرة التي اخفق فيها الهلال بتحقيق الفوز إلى 21 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما تعادل مع ضمك (1-1) في الدوري.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز