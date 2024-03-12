فيديو .. تفاصيل حالة اللاعب المصري أحمد رفعت بعد توقف قلبه 90 دقيقة

المصدر: البيان

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سقط اللاعب المصري أحمد رفعت نجم نادي مودرن فيوتشر، داخل أرض الملعب، بطريقة مروعة، خلال مواجهة فريقه لنظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ولا يزال سقوط اللاعب يشغل المصريين، بعد إنقاذ حياته بأعجوبة إثر توقف قلبه داخل المستطيل الأخضر، وتعرّضه لحالة إغماء، قبل نقله إلى المستشفى.

مصدر مقرب من اللاعب وصف إنقاذ اللاعب بـ"المعجزة"، قائلا إن "رفعت قلبه توقف لأكثر من ساعة ونصف، ولكن العناية الإلهية أنقذته من الموت بعدما استجاب للصدمات الكهربائية ليعود النبض إلى قلبه".

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، الطبيب المعالج تفاصيل الحالة الصحية للاعب في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم»: «قلبه توقف لمدة ساعة ونصف نتيجة اضطرابات في ضربات القلب، وتم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف حتى حصل استرداد للدورة الدموية، وعاد للعناية المركزة».

وأضاف: «أحمد رفعت ابتدى يسترد جزءا من وعيه، ولكن الحالة مازالت حرجة، الضغط منخفض والوظائف الحيوية غير مستقرة»، مضيفًا: «نتحدث عن الحالة ساعة بساعة، استرداد جزء من الوعي شيء إيجابي، خاصة بعد توقف القلب لمدة ساعة ونصف».

وشهدت الدقيقة 88 من مباراة الاتحاد السكندري مع فيوتشر سقوط أحمد رفعت على الأرض دون أي تدخل، ونزل الجهاز الطبي لفيوتشر إلى أرض الملعب من أجل إفاقته قبل أن يقرر نقله إلى المستشفى.

🚨🚨سقوط مفاجئ لـ أحمد رفعت واقتحام عربة الأسعاف لأرضية الملعب لإنقاذ اللاعب 🚑 pic.twitter.com/2ztXduUJxf — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2024

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