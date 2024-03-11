طاقم تحكيم إماراتي يقود مباراة في كأس العراق

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتويجا للعلاقات الاخوية بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم، يقود طاقم تحكيم إماراتي مؤلف من الدولي عادل النقبي، وسبت سرور وسعيد راشد وسالم عامر، مباراة الشرطة ومستضيفه زاخو الأربعاء في دور ال16 من بطولة كأس العراق.

وعمد الاتحاد العراقي لكرة القدم خلال الموسم الحالي، إلى تفعيل اتفاقياته مع عدد من الاتحادات العربية والاجنبية، خصوصا في مجال التحكيم عبر إسناد قيادة عدد من مباريات بطولاته المحلية لطواقم تحكيم عربية واجنبية، منها سعودية وسويدية في بطولة دوري نجوم العراق للمحترفين، وإماراتية وأردنية في بطولة الكأس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز