الترجي يهزم النجم بمجموعة التتويج في الدوري التونسي

المصدر: تونس - د ب أ

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فاز الترجي على مضيفه النجم الساحلي 1 - صفر، أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعة التتويج بالدوري التونسي لكرة القدم. وسجل رودريغو هدف المباراة الوحيد للترجي في الدقيقة 80.

ورفع الترجي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل الملعب التونسي وضيفه الصفاقسي سلبياً، ورفع الصفاقسي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع متقدماً بفارق الأهداف عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الخامس والملعب التونسي صاحب المركز السادس والأخير.

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