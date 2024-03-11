بدر المطوع الهداف التاريخي للدوري الكويتي    

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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انفرد بدر المطوع مهاجم نادي القادسية والمنتخب الوطني الكويتي، بصدارة لقب الهداف التاريخي للدوري الكويتي، بعدما تخطى رقم السوري فراس الخطيب مهاجم النصر والعربي والقادسية والكويت السابق ومدرب فريق الفحيحيل الحالي برصيد 163 هدفاً، بعد إحرازه هدفه الأخير في مرمى الشباب ضمن منافسات الجولة 18 من دوري زين التي انتهت بفوز القادسية بـ 7 أهداف دون مقابل، ليحافظ الفريق على حظوظه في المنافسة على اللقب وتقليل الفارق مع العربي والكويت، وجاء في المركز الثاني السوري فراس الخطيب، والثالث جاسم يعقوب والرابع بـ 146 هدفاً.

بدوره، أبدى السوري فراس الخطيب مدرب الفحيحيل، سعادته بالإنجاز الذي حققه بدر المطوع لاعب القادسية في تخطي رقمه التاريخي بالدوري الكويتي، وأشار إلى أنه يأمل أن يستمر المطوع في الملاعب لتحقيق رقم لا يستطيع أحد الوصول إليه، لما لهذا اللاعب من موهبة كبيرة وأخلاقيات عالية.

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