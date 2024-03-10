إبراهيم حسن: محمد صلاح هو من طلب عدم الانضمام لتشكيلة مصر في بطولة الإمارات

المصدر: وكالات

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قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الأحد إن القائد محمد صلاح طلب عدم الانضمام للتشكيلة التي ستخوض بطولة ودية في الإمارات الشهر الحالي لرغبته في مواصلة التأهيل مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وأعلن المدرب حسام حسن اليوم تشكيلة ضمت 25 لاعبا ليس بينهم هداف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز رغم ضمه للقائمة المبدئية للاعبين المحترفين في الخارج.

وستخوض مصر بطولة ودية في وقت لاحق من الشهر الحالي بالإمارات بمشاركة منتخبات نيوزيلندا، التي ستلتقي مع مصر في قبل النهائي، وكرواتيا وتونس.

وتعرض صلاح (31 عاما) للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وعاد لفريقه ليفربول ثم أصيب مجددا قبل أن يشارك كبديل أمام سبارتا براج في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وأبلغ إبراهيم حسن الصحفيين "لم نستبعد صلاح... لكن هذا بناء على طلبه والخطاب الذي أرسله ليفربول لاتحاد الكرة.

"صلاح يفضل عدم وجوده حاليا لرغبته في التدرج في المشاركة مع فريقه... يعتقد أن ذلك أفضل له على المستوى البدني. لن نستدعي أي لاعب ضد رغبته. لقد طلب ذلك وليفربول أرسل خطابا رسميا.

"كنا نريد وجوده لقيمته ولكي يبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته بقوة لكن لا نريد وضع أي عوائق أمام مصلحته".

وجاءت القائمة التي أعلنها الاتحاد المصري عبر صفحته على موقع فيسبوك على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

الدفاع:

محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان.

خط الوسط:

حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي (قفشة)- أحمد نبيل (كوكا).

الهجوم:

محمود حسن (تريزيجيه) - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.

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