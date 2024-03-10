حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر ويستبعد محمد صلاح

المصدر: البيان

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استعداداً للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في أبوظبي، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد، قائمة الفريق استعداداً لمعسكر 13 مارس الجاري.

وجاءت القائمة خالية من نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وعلى النحو التالي:

حراسة المرمى

محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفي شوبير

خط الدفاع

محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعه - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط

مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم

محمود تريزيجيه - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف

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