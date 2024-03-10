كأس السوبر السعودي في أبوظبي 8 أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف العاصمة أبوظبي نسخة هذا العام من بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل المقبل.

وفازت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بعطاء استضافة البطولة التي ستقام لأول مرة في دولة عربية خارج المملكة العربية السعودية.

وستنطلق مباريات البطولة الـ 3 8 أبريل المقبل في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات، بمنافسة قوية بين نادي الاتحاد ونادي الوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة بين نادي الهلال ونادي النصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من المباراتين بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

وستشهد المباريات تألق عدد من كبار نجوم الكرة العالمية من أبرزهم، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، إلى جانب المواهب الإقليمية مثل سالم الدوسري، وعبد الرزاق حمد الله والذين سيسعون جميعاً للفوز بكأس البطولة.

وتمثل استضافة النسخة الـ 11 من كأس السوبر السعودي، خطوة مهمة أخرى في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات والمسابقات الرياضية المرموقة، كما تواصل الإمارة استضافة أحداث متميزة على غرار نزالات «يو إف سي»، ومباريات تجمع أبرز فرق الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة «NBA» وسباقات الفورمولا 1، لتستمر في جذب المشجعين والزوار من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، عبر مجموعة متنوعة من الفعاليات المقامة على مدار العام.

ويصاحب هذا الحدث، أجندة حافلة بالفعاليات المتنوعة والمتواصلة على امتداد أنحاء الإمارة، بالتزامن مع احتفالات العيد الفطر السعيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز