الأهلاوي إمام عاشور يزيد أوجاع الزمالك في الرياض

المصدر: الرياض - سارة عبد الباقي

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تُوج النادي الأهلي المصري بلقب كأس مصر للمرة 39 في تاريخه بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين بالمملكة العربية السعودية، على ملعب الأول بارك بالرياض معقل نادي النصر السعودي. واستطاع الأهلي أن يحسم اللقب المحلي لصالحه، بهدف أول سجله إمام عاشور بالدقيقة 84 من عمر اللقاء، وهدف آخر جاء عن طريق محمد مجدي «أفشة»، بالدقيقة 94 ليُتوج الفريق الأحمر بلقب جديد يُضاف لخزائن ألقابه.

وتألق إمام عاشور لاعب الأهلي أمام فريقه السابق الزمالك، حيث تُوج بلقب أفضل لاعب في المباراة، بعد مستوى هجومي ودفاعي مميز كلله بمساهمته في الهدفين، بتسجيله للأول وصناعته للثاني، ليقع الاختيار عليه رجل مباراة القمة ويحصل على جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

يفرض سيطرة

كما واصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فرض سيطرته وحصده للألقاب مع القلعة الحمراء، حيث تُوج باللقب السابع مع الأهلي، بعدما استطاع حصد بطولة الدوري مرة، والسوبر المصري ثلاث مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس مصر مرتين، ليؤكد السويسري المخضرم تفوقه المُلفت وانسجامه بشكل كبير مع الأهلي، وما يؤكد تفوق كولر، سجله المميز أمام الزمالك، إذ واجه السويسري الفريق الأبيض في 4 مباريات، فاز بجميعها، وسجل فيها لاعبو الأهلي 11 هدفاً واستقبلوا هدفاً وحيداً فقط ما يعكس تفوقه في القمة.

على مدار 116 عاماً، وصل الأهلي إلى لقبه رقم151 في تاريخه، فعلى المستوى المحلي تُوج بـ 122 بطولة، وعلى المستوى القاري تُوج بـ 24 بطولة، وعلى المستوى العربي والإقليمي تُوج بـ 5 بطولات، ليؤكد الفريق الأحمر تفوقه بشكل كبير.

استحواذ

رغم استحواذ الزمالك على الكرة والذي بلغ 53% مقابل 47% فقط لصالح الأهلي، كان الأهلي أكثر فعالية على المرمى في الدقائق الأخيرة ونجح في تسجيل هدفين، وساهمت الفرص المُهدرة في فقدان اللقب بالنسبة للزمالك.

وعلى هامش تحليله لمباراة القمة، أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أن الزمالك لم يكن يستحق الهزيمة أمام الأهلي، مشدداً على أن الفريق الأبيض كان أفضل على مدار اللقاء من حيث السيطرة على الكرة والفعالية الهجومية، إلا أن من سجل هو من حقق اللقب لأن النهائيات تُكسب ولا تُلعب.

من جانبه قال إمام عاشور رجل مباراة القمة المصرية، إنه تحامل على نفسه من أجل المشاركة في اللقاء بعد ارتفاع في درجة حرارته، مشدداً على أن الأهلي يلعب لآخر دقيقة وبالتالي جاء الفوز بشكل متأخر، كما وجه إمام الشكر لجماهير فريقه التي تسانده دوماً في كل الظروف.

لقب

وقال مارسيل كولر مدرب الأهلي إن فريقه لم يكن مميزاً على مدار الشوط الأول وكان هناك حالة من التراخي ولكن في الشوط الثاني الفريق تحسن نسبياً حتى حقق اللقب، مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات مع الأهلي يسعى إليه دائماً ولا يشبع مطلقاً، ورقم كبير بالنسبة له التتويج بـ 7 ألقاب خلال 18 شهراً فقط.

في المقابل، عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وجه اعتذاراً لجماهير الفريق الأبيض، مشدداً على أن نتيجة القمة لا تعبر عن سير اللقاء، وأن القادم سيكون أفضل والزمالك يسير على الطريق الصحيح، مطالباً الجماهير بمواصلة الدعم.

حصد الأهلي 950 ألف دولار بعد التتويج بلقب كأس مصر عقب فوزه على الزمالك، بواقع 100 ألف دولار نظير المشاركة و350 ألف دولار كجائزة التتويج باللقب، وجائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار،. فيما يحصل الزمالك على 100 ألف دولار نظير المشاركة و150 ألف دولار بشكل إضافي.

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