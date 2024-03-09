الاتحاد السعودي ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي يوقعان عقد رعاية كأس السوبر السعودي 2024

المصدر: البيان

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وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا بشركة الوسائل SMC بصفتها شريكه التسويقي والإعلاني الحصري، عقد رعاية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتكون بموجبه شريكًا رسميًا لاستضافة كأس السوبر السعودي لعام 2024.

وتضمنت أهم مزايا الرعاية إقامة البطولة في أبوظبي ، وذلك خلال الفترة من 8-11 أبريل المقبل بمشاركة أندية الاتحاد والنصر والهلال والوحدة.

وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان، تليها مباراة الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد.

واعتبارًا من النسخة المقبلة في أبوظبي، سوف تحمل بطولة كأس السوبر السعودي هوية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا، وهي تعزز مظهر العلامة التجارية للبطولة وفرص الرعاية والتسويق.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل أن اتفاق الرعاية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي يأتي امتدادًا للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال كرة القدم وتعزيز جوانب الرعاية بما يحقق التطلعات المشتركة في دعم تبادل وتطوير الخبرات بما يتعلّق بالفعاليات الرياضية.

وأضاف المسحل: "مثل هذه الرعايات تعد فرصة للتعريف بالثقافة السعودية من خلال كرة القدم واستقطاب شرائح جديدة من الجمهور إلى المنافسات المحلية في المملكة وتحفيزهم على زيارة المملكة وزيادة حضور الجمهور الدولي، وهو ما يساهم في خلق أسواق جديدة ويدعم بالتالي جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لنمو وتطور اللعبة".

من جانبه، قال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "نتطلع إلى الترحيب بمشجعي كرة القدم من جميع أرجاء المنطقة والعالم في أبوظبي المدينة المضيفة لكأس السوبر السعودي 2024 وتعد هذه البطولة الإضافة الأحدث إلى أجندة فعاليات الإمارة الرياضية لهذا العام بما يُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للأنشطة والبطولات الرياضية، ونؤكد في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مواصلة الاستثمار في تطوير قطاع الرياضة، وتكثيف الفعاليات والبرامج الرياضية والتدريبية لإلهام الأجيال الجديدة من أبطال المستقبل وتوفير منصة مثالية لهم للتنافس والإبداع".

وتعليقاً على عقد الرعاية، قال محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل SMC: "تعمل شركتنا باستمرار على توفير أفضل الشراكات والمنتجات الإعلانية وحقوق الرعاية انطلاقاً مما تحظى به من معايير وكوادر مهنية ووسائل إعلانية احترافية لدعم توجهات وأهداف الاتحاد السعودي بالوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء والجمهور في ظل التطور والنمو الذي يشهده قطاع الرياضة، وذلك عبر إيجاد فرص استثمارية بعوائد مالية كبيرة تصب في مصلحة جميع عناصر اللعبة."

الجدير بالذكر أنّه مع التركيز على الاستثمار في مجالي التسويق والسياحة الرياضية، فإنّ عقد الرعاية يهدف إلى نقل صورة مشرقة عن مستقبل الرياضة السعودية والتطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال، الأمر الذي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الشأن الرياضي، كما تعكس هذه الخطوة ما تحظى به الكرة السعودية من فرص استثمارية نتيجة تطورها المتسارع، إذ أصبحت محط أنظار العالم مع وجود أبرز النجوم العالميين فيها.

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