الأهلي يتوج بكأس مصر بفوزه على الزمالك بثنائية في الوقت القاتل

المصدر: الرياض - سارة عبد الباقي

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نجح فريق الأهلي المصري في التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ39 في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، ليحصد الأحمر اللقب للمرة 39 في تاريخه.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وناصر منسي وأحمد مصطفى "زيزو".

وفي المقابل بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين، وظهرت أول خطورة للأهلي في الدقيقة السادسة من تسديدة لعمرو السولية اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية، وفي الدقيقة الثامنة سقط إمام عاشور داخل منطقة جزاء الزمالك وطالب لاعبو الأهلي الحصول على ركلة جزاء ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو واصل الحكم اللعب دون احتساب أي مخالفة.

وشهدت الدقيقة الثانية عشرة أول فرصة للزمالك من تسديدة قوية لأحمد مصطفى "زيزو" من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير وحولها لركنية، وكثف الفريقان محاولاتهما الهجومية من أجل التسجيل، وفي الدقيقة 23 تسلم السولية الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك من تمريرة بيرسي تاو، وسدد الكرة بعيداً عن المرمى.

وفي الدقيقة 26 أرسل أحمد مصطفى "زيزو" عرضية من الجبهة اليمنى تصدى لها مصطفى شوبير، بعدها تصدى حارس الأهلي لعرضية أخرى من يوسف أوباما، وفي الدقيقة 37 أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمصطفى شلبي للخشونة مع بيرسي تاو، وفي الدقيقة 42 سنحت فرصة ليوسف أوباما داخل منطقة جزاء الأهلي لكنه لم يحسن استغلالها، وحاول الفريقان استغلال الدقائق الأخيرة للتسجيل، وتصدى مصطفى شوبير لتسديدة من مصطفى شلبي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من أحمد مصطفى "زيزو" للإصابة، ونشط الأهلي في الدقائق الأولى، قبل أن يهدر ناصر منسي فرصة للأبيض من رأسية علت عارضة مرمى مصطفى شوبير، وفي الدقيقة 53 سجل الأهلي هدفاً وألغاه الحكم لوجود تسلل.

وشهدت الدقيقة 57 فرصة خطيرة للزمالك من عرضية أحمد فتوح من الجبهة اليسرى مرت من أمام مهاجمي الزمالك، وفي الدقيقة 59 سنحت فرصة للأهلي من رأسية لكهربا ولكنها اصطدمت برأس حسام عبدالمجيد، ودفع الجهاز الفني للزمالك بكل من سيف الجزيري وناصر ماهر بدلاً من ناصر منسي وأوباما، ونشط لاعبو الزمالك بعد التغييرات التي أجراها الجهاز الفني، وفي الدقيقة 73 دفع الجهاز الفني للأهلي بكل من عمر كمال ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية بدلاً من بيرسي تاو وكريم نيدفيد وعمرو السولية.

وفي الدقيقة 76 أهدر سيف الجزيري فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم للزمالك من انفراد بالمرمى بعدما أضاع الكرة بغرابة، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لنبيل دونجا في الدقيقة 82 للخشونة مع إمام عاشور، وفي الدقيقة 84 أحرز إمام عاشور هدف التقدم للأهلي بعدما تلقى عرضية من محمد مجدي أفشة حولها بتسديدة في المرمى على يسار محمد عواد، واحتسب الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكثف الزمالك محاولاته في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة، في حين سعى الأهلي لتسجيل الثاني لحسم اللقاء، وتصدى محمد عواد لتسديدة قوية من مروان عطية في الدقيقة 90، ودفع الجهاز الفني للزمالك بسامسون أكينيولا بدلاً من عبد الله السعيد، في حين دفع الأهلي بأكرم توفيق وموديست بدلاً من حسين الشحات وكهربا، وواصل الزمالك محاولاته إلا أن محمد مجدي أفشة نجح في تسجيل الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 94 من تسديدة قوية سكنت على يسار محمد عواد لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية وتتويجه باللقب.

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