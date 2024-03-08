حضور جماهيري كبير لمباراة القمة المصرية في السعودية

المصدر: الرياض - سارة عبدالباقي

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أعلن مسؤولو ملعب الأول بارك بالرياض، عدد الحضور الجماهيري في مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، بنهائي كأس مصر الذي يقام خارج الحدود المصرية لأول مرة في التاريخ.

وبلغ عدد الحضور في مباراة الأهلي والزمالك 23943 مشجعاً، من أصل 25000 هي السعة الجماهيرية للملعب.

يذكر أن الفائز باللقب سيحصل على مبلغ 950 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار للمشاركة في المباراة، و350 ألف كمكافأة الفوز بالبطولة، و500 ألف دولار أخرى مقدمة من موسم الرياض، أما الخاسر من المباراة فسيحصل على 250 ألف دولار، بواقع 100 ألف دولار عن المشاركة، و150 ألف دولار إضافية من موسم الرياض.

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