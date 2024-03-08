إيقاف مباراة الحسين والرمثا بالدوري الأردني بسبب وفاة مشجع

المصدر: وكالات

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أوقف الحكم محمد مفيد مباراة الحسين والرمثا الجمعة ضمن الجولة 14 من الدوري الأردني لكرة القدم، في ملعب الحسن بمدينة إربد بسبب وفاة مشجع لفريق الرمثا إثر نوبة قلبية حادة وهو يتابع المباراة من المدجات.

واتخذ الحكم قرار إيقاف المباراة عند الدقيقة 77 والنتيجة تشير إلى تقدم فريق الحسين 5-0 سجل منها ثلاثية في الشوط الأول، وبعد استنفاذ فريق الرمثا لكامل التبديلات وتناقص عدد اللاعبين في أرضية الملعب بسبب الإصابة.

ويحتل الحسين صدارة الترتيب قبل هذه المباراة برصيد 37 نقطة، بينما يحتل الرمثا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وأكد مصدر في الاتحاد الاردني للعبة لفرانس برس ان المباراة انتهت وسيتم احتساب النقاط الثلاث لصالح فريق الحسين وتثبيت فوزه 5-0 حسب المصدر دائمًا.

ويبحث فريق الحسين إربد عن التتويج لأول مرة بلقب بطولة الدوري، حيث منحه الفوز على الرمثا الفرصة لتوسيع الفارق إلى 10 نقاط عن الفيصلي و12 نقطة عن الوحدات قبل ختام الجولة 14 التي تشهد مواجهتي الوحدات مع مغير السرحان ومعان مع الفيصلي.

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