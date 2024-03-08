الهلال يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على الرياض ويوسع الفارق مع النصر في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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قلب الهلال تأخره بهدف إلى فوز 3 /1 على مضيفه الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الرياض عن طريق هدف عكسي سجله علي البليهي لاعب الهلال في الدقيقة 52، قبل أن يدرك روبن نيفيز التعادل للهلال في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 75 سجل الهلال هدفه الثاني عن طريق ميشايل رودريجيز، فيما تكفل ألكسندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، موسعا الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة، حيث تعثر الأخير أمس عقب خسارته أمام ضيفه الرائد 1 /3.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

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