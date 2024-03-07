التاريخ يقف في صف الأهلي على حساب الزمالك في نهائي كأس مصر

المصدر: وكالات

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تستضيف السعودية أول نهائي لكأس مصر في كرة القدم يُقام خارج البلاد، عندما يتبارز الأهلي وغريمه الزمالك الجمعة في الرياض على لقب نسخة الموسم الماضي 2022-2023.

ويشمل عرض إقامة نهائي النسخة 91 في السعودية على هامش موسم الرياض، امتيازات مالية للاتحاد المصري والناديين، هي الأعلى في تاريخ كأس مصر منذ انطلاقها في 1921. يحصل البطل على 950 ألف دولار، الوصيف على 250 ألفاً والاتحاد على مليوني دولار.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج (38)، مقابل 28 للزمالك و6 لكل من الترسانة والاتحاد السكندري. بلغ الأول النهائي بفوز سهل على انبي 3-0، فيما احتاج الزمالك إلى ركلات ترجيحية للتغلّب على بيراميدز 4-3 بعد التعادل 3-3.

ويعاني بطل إفريقيا 11 مرة (رقم قياسي)، غيابات مؤثرة أبرزها قائده وحارسه محمد الشناوي المصاب في الكتف، المدافع ياسر ابراهيم المصاب بتمزّق في العضلة الخلفية لفخذه، المالي أليو ديانغ عقب جراحة في الركبة والمهاجم الفلسطيني وسام ابو علي المصاب بشدّ في العضلة الخلفية.

يعود لقائمة حامل اللقب هدّافه محمود عبد المنعم (كهربا)، بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بقرار من كولر، اثر اعتذاره عن السفر لغانا في دوري أبطال إفريقيا لارتباطه بحفل زفاف شقيقته. كما سيكون لاعب الوسط امام عاشور على موعد لمواجهة ناديه السابق الزمالك للمرة الأولى.

قال كولر في مؤتمر صحافي الاربعاء "استعدّ الفريق جيدًا من الناحيتين الفنية والتكتيكية.. سعداء باللعب بالسعودية وسط حضور جماهيري كبير متوقع من جانب الفريقين، ستكون الأجواء مختلفة تماما مما يعطي المواجهة طابعاً خاصاً".

وحقق كولر أغلب البطولات الممكنة منذ توليه المهمة في صيف 2022، حيث حصد دوري أبطال أفريقيا، برونزية كأس العالم للأندية، ألقاب الدوري والكأس والسوبر في مصر.

واصل "لعبنا ثلاث مرات أمام الزمالك ونجحنا في الفوز الموسم الماضي.. والزمالك تعاقد مع 10 لاعبين جدد وهو فريق قوي وصعب".

وشدد رامي ربيعة مدافع الأهلي على صعوبة المواجهة "الأهلي والزمالك لديهما أعلى إمكانيات في مصر وأفريقيا. المباراة لها طابع خاص وندية تاريخية".

الزمالك بحلّة جديدة

في المقابل، دعّم الزمالك صفوفه في يناير بعد رفع ايقاف القيد، فضمّ ثلاثي الاهلي الاسبق عبدالله السعيد قائد بيراميدز، ناصر ماهر لاعب فيوتشر واحمد حمدي لاعب وسط مونتريال الكندي.

يغيب عنه مدافعه الدولي محمود حمدي (الونش) وظهيره الأيسر محمد عبد الشافي لإصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، والسنغالي ابراهيما نداي للإصابة.

وسيعود لقائمة بطل إفريقيا خمس مرات، القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي بلغ الثلاثاء الثامنة والثلاثين وجدّد عقده موسماً إضافياً، بعدما غاب عن مباراة الداخلية في الدوري.

قال مدرّبه البرتغالي جوزيه غوميش المعيّن أخيراً "بداية مشواري مع أهلي جده كانت التتويج بالكأس بالسوبر (2016) واتطلّع لتكرار نفس الأمر والتتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك".

كشف انه تحدّث مع مواطنه مدرّب الزمالك السابق جيزوالدو فيريرا "عملت معه لست سنوات، وكل ما أفعله في التدريب بسبب تعلّمي وارتباطي به".

وعن الحضور الجماهيري المنتظر، علّق ابن الـ53 عاماً قائلا "نلعب في القاهرة بحضور 10 ألاف متفرج فقط، وأتوقع أن تمتلئ جنبات ملعب المباراة بالجماهير".

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