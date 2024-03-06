كولر يصدم جمهور الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

المصدر: وكالات

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أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري أن فريقه لديه دوافع كبيرة في المنافسة على لقب كأس مصر، عندما يلتقي مع الزمالك مساء الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال كولر في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه سعيد للغاية بالأجواء في السعودية، مضيفا "حصلنا على فترة كافية للاستعداد للمباراة، ووجود جماهير الأهلي يزيد من دوافعنا".

وأوضح أن المباراة سوف تكون أمام منافس قوي يضم عناصر مميزة، والأهلي يخوض المباراة بحثا عن لقب جديد خلال الموسم الجاري.

وتابع "لدينا غيابات مؤثرة، هناك أكثر من لاعب مصاب استمر في القاهرة، بينما يوجد أكثر من لاعب بحاجة إلى مزيد من الجاهزية، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى ضم 23 لاعبا للقائمة".

وأشار المدرب السويسري إلى أن الفريق لم يبدأ الموسم بشكل جيد، لكنه مع الوقت عاد بقوة وحقق إنجازا مهما في كأس العالم للأندية بالسعودية، وكان من الممكن أن يحقق ميدالية أفضل، وأن الأجواء داخل المملكة العربية السعودية تساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف كولر "نستعد للمباريات بشكل شامل، ولا يمكن أن نركز على لاعب بعينه في صفوف الفريق المنافس، وقد تغلبنا على الزمالك ثلاث مرات وخلالها كان ندا قويا ولا يوجد مواجهات سهلة في كرة القدم، وكذلك لا يوجد روشتة خاصة بالمباريات النهائية".

وشدد كولر على أنه يثق بشدة في كل لاعبي الفريق، وأن كل لاعب لديه رغبة وطموح في اللعب حتى لو كان يعاني من الإصابة، وأن جميع اللاعبين لديهم خبرات كبيرة فنية وذهنية.

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