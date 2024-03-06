مشاركة صلاح مع ليفربول تحدّد مصير استدعائه إلى منتخب مصر

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ستحدّد مشاركة النجم محمد صلاح في مباريات فريقه ليفربول المقبلة، أبرزها أمام مانشستر سيتي الأحد في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، استدعاءه من قبل الاتحاد المصري للعبة من عدمه خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، حسب ما ذكر الأربعاء مصدر مسؤول في الاتحاد لوكالة فرانس برس.

وبعد غيابه عن المباريات الأخيرة لليفربول بسبب الاصابة أبرزها أمام تشلسي في نهائي كأس الرابطة، استُدعي صلاح إلى قائمة "الفراعنة" للانخراط بمعسكر يبدأ في 18 مارس الجاري، يتخلّله خوض دورة دولية ودية في الامارات (22-26) بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

بيد ان ليفربول كان قد وجّه خطاباً رسمياً للاتحاد يطالبه اعفاء أفضل لاعب إفريقي مرتين من الانضمام للمعسكر بداعي عدم اكتمال شفائه، حسب ما أكّد مسؤول في الاتحاد المصري لفرانس برس فضّل الكشف عن اسمه.

وكان بطل أوروبا 2019 وإنكلترا 2020 مع ليفربول، تعرّض لإصابة عضلية بفخذه أمام غانا في كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج في 18يناير، سافر بعدها بأيام إلى ليفربول لتلقي العلاج، علماً ان منتخب "الفراعنة" ودّع لاحقاً من ثمن النهائي أمام الكونغو الديموقراطية بركلات الترجيح.

عاد من الإصابة منتصف فبراير، فسجّل هدفاً ولعب تمريرة حاسمة مساهماً بفوز ليفربول المتصدّر على مضيفه برنتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي، بيد ان الاصابة عاودته وغاب عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر الذي يستعد لمباراة بالغة الأهمية مع سيتي حامل اللقب ووصيفه راهناً بفارق نقطة.

وفيما ظهر صلاح الأربعاء في تمارين ليفربول الذي يواجه سبارتا براغ التشيكي الخميس في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، قال المصدر "الأمر كلّه معلّق بانتظار مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ونحن ننتظر تحديد موقف محمد صلاح من الانضمام لقائمة ليفربول والمشاركة في المباراة، للتأكد من اكتمال شفائه".

وتابع "في هذه الحالة، سيُتّخذ قرار من اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب باستدعاء صلاح، اما في حال استبعاده من المباراة وعدم جاهزيته طبيا فسيكون الامر واضحاً تماماً، ومن الافضل أن يبقى مع ناديه لاستكمال علاجه، على ان يتم ارسال تقرير طبي تفصيلي عن حالة اللاعب للجهاز الطبي للمنتخب لتحديد حجم الاصابة ومدة علاجه".

يأتي في ذلك بعد تقارير صحافية أشارت إلى توتر بين صلاح والمدرب الجديد للمنتخب حسام حسن الذي حلّ بدلاً من البرتغالي روي فيتوريا المقال، بعد مهاجمة حسن اللاعب البالغ 31 عاماً، معتبراً ان القرار لو كان بيده في كأس إفريقيا، فلن يعيد صلاح للمنتخب في حال التأهل للنهائي.

ونقل الاتحاد المصري عن ابراهيم حسن، شقيق المدرب حسام ومدير المنتخب ان الجهاز حريص على سلامة اللاعبين "وفي حالة إصابة أي لاعب سيتم حسم أمره من قبل الجهاز الفني والطبي للمنتخب خلال تواجده داخل المعسكر وبالتنسيق مع ناديه بكل شفافية".

وفيما اضاف الاتحاد ان ابراهيم حسن تواصل عبر الهاتف "مع جميع اللاعبين المحترفين المختارين للمعسكر"، قال إيهاب الكومي عضو الاتحاد في تصريحات تلفزيونية "حتى الآن لم يحدث أي اتصال بين الجهاز الفني لمنتخب مصر مع محمد صلاح، وحسام حسن لم يستطع التواصل بشكل مباشر حتى الآن معه".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز