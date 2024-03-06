ورثت أولادي الاحترام وبناء الأندية ليس بالألسنة.. مرتضى منصور يعود بتصريحات مثيرة للجدل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، النار على أعضاء مجلس الإدارة الحالي للنادي الأبيض، في تصريحات مصورة أطلقها للصحفيين، خلال الساعات الماضية.

بدأ الأمر عندما ظهر مرتضى منصور في فيديو متداول قبل يومين، لحظة خروجه من عزاء الملحن المصري حلمي بكر، قائلاً أثناء قيادته السيارة: "خربوا النادي"، ثم غادر، في إشارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، الذي تولى إدارة النادي قبل ما يقرب من 5 أشهر، عقب رحيل منصور.

ووجه الصحفيون سؤالاً لمرتضى منصور، عن المقصود في رسالته، فقال منصور إن رسالته موجهة إلى مسؤولي الزمالك الحاليين، مصرحًا: "لما بعدي من قدام نادي الزمالك بفتكر قلة الأصل، دمروا كل حاجة عملتها في النادي، حتى الأرضيات".

وتابع: "الزمالك كان عظيمًا، وأكيد سيظل ككيان، لكن أتحدث عن النادي ومقره الذي تم تدميره، فريق الكرة أصبح مركزه الـ 14 في الدوري، كانوا يقولون إن النادي عزبة في عهدي، وماذا عن الفترة الحالية؟".

وأكمل: "عملت نادي عالمي، أسست قناة النادي، حققت مع كل الفرق الرياضية 60 بطولة، منها 14 لفريق كرة القدم، لكن حاليًا النادي تم تدميره، الصحفيين تعرضوا للضرب بداخله".

وتعقيبًا على التصريحات التي أطلقها أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، التي قال خلالها، أن مرتضى منصور كان بإمكانه أن يصبح أفضل رئيس للزمالك في التاريخ، لولا "لسانه"، فقال منصور: "لساني طويل في الحق، مش هعلق على كلام حد قد إبني، الأندية مش بتتبني بالألسنة، لكن بالعمل، أنا واخد 60 بطولة، إيه علاقة اللسان بيهم".

وأتم مرتضى مرتضى منصور تصريحاته، قائلاً: "ورثت لأولادي الاحترام والأدب، اللي بيقول عامل عزبة اتفرجوا على نادي الزمالك دلوقتي، وأولادي لن يكونوا مسؤولين في الزمالك مستقبلاً، أنا أتبرعت للنادي بـ 200 مليون جنيه، لم يفعلها رئيس ناد من قبل في تاريخ مصر، استكفيت بالأربع فترات اللاتي قضيتها في رئاسة الزمالك، ولن أترشح مجددًا".

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