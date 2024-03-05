عايز شيكابالا يرجع سليم.. تعليق مثير من عمرو أديب على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب، عن مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، التي تجمع بينهما في السعودية، يوم الجمعة المقبل، وهي المرة الأولى التي تقام على أرض المملكة.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، استقرت على هوية حكم مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، حيث تم تعيين البرازيلي أندرسون دارونكو حكمًا للمباراة التي يستضيفها ملعب الأول بارك، بالرياض.

وكتب الإعلامي المصري إبراهيم فايق عبر حسابه على منصة "إكس": "البرازيلي اندرسون دارونكو حكمًا لمباراة نهائي كأس مصر وبصحبته طاقمه بالكامل المكون من حكمتين مساعدتين (سيدات) من أفضل حكام العالم، بالإضافة إلى حكم تقنية الفيديو (سيدة)"، قبل أن يرد عليه أديب، قائلاً: "غيرت رأيي مش عايزين نكسب عايز شيكابالا يرجع سليم"، في إشارة إلى تمتع الحكم ببنية جسدية قوية، ودخول شيكابالا في مناقشات حادة دومًا مع الحكام بسبب قرارتهم.

وطالب أديب جماهير الزمالك في وقت سابق عبر حسابه على منصة "إكس"، بالتفاؤل، مشددًا على أن الفريق الأبيض الذي ينتمي إليه قادر على تخطي غريمه التقليدي الأهلي وتحقيق الفوز عليه، حيث قال: "عقليه الهزيمة اللي موجودة عند كتير من الزملكاوية لازم تتغير، قول ورايا إحنا هنكسب الأهلي يوم الجمعة، ومفيش حظ أو روح فانلة أو جمهور هيفرق معانا، قول ورايا هنكسب طبعًا، هنكسب جدًا بإذن المولى عز وجل، حط في دماغك المكسب وهتلقى الأهلي سهل وبسيط جدًا زي أي نادي بتلعب معاه.. هنكسب".

وعلق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على اختيار الحكم البرازيلي لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر مقطع فيديو للحكم، وقال: "لن يستطيع أحد المزاح معه".

وتقام مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو

ولد الحكم البرازيلي عام 1981 بمدينة سانتا ماريا، واحترف لعبة كرة اليد في فترة شبابه، كما أنه عمل كمدرس للتربية البدنية قبل أن يصبح حكمًا محترفًا، وحصل على الشارة الدولية عام 2015.

ويُعد أندرسون دارونكو صاحب الـ 42 عامًا من حكام الصفوة في أمريكا الجنوبية، كما سبق له إدارة مباراة القمة في الدوري السعودي بين الأهلي والنصر سبتمبر الماضي.

ويعرف دارونكو بأنه أقوى حكم في العالم، نظرًا لجسده الضخم وعضلاته الكبيرة، ويتم تشبيهه دائمًا بأبطال كمال الأجسام، حيث يزن 90 كجم وطوله 188 سم.

ويتسبب دائمًا الحكم البرازيلي في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب بنيانه الجسماني القوي، كما أنه يستطيع الركض لمسافة 40 مترًا في أقل من 6 ثوانٍ فقط.

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